لامبورجيني وبنتلي أبرزها.. سيارات فارهة تظهر في الساحل الشمالي

يعد الساحل الشمالي، من أجمل بقاع مصر، فضلا عن أنها المنطقة الأكثر هدوءً أغلب شهور العام، ما يجعلها قبلة لمعظم مختلف فئات المجتمع، في شهور الصيف الثلاثة من كل عام، ليس من البشر فقط، بل والسيارات الفارهة المميزة، التي تنتشر في القرى الأكثر شهرة في الساحل، بحسب الصور التي تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كل ما تريد مشاهدته من السيارات الفارهة والسريعة تجدها في الساحل الشمالي

وخلال شهور الصيف، كل ما تريد مشاهدته من السيارات الفارهة والسريعة تجدها في الساحل الشمالي، وبالتأكيد الأكثر انتشارا، سيارات رانج روفر، التي تبدأ أسعارها في مصر من مليون و400 ألف وحتى 5 ملايين جنيه.

لامبورجيني الأكثر شهرة في شوارع الساحل

وتعد لامبورجيني، الأكثر شهرة في شوارع الساحل، أفينتادور، التي انتشرت لها صور أكثر من صور حفلات عمرو دياب في الساحل، ويبلغ سعرها أكثر من 8 ملايين جنية بالضرائب والشحن، بجانب العديد من سيارات لامبورجينى الأخرى، وأصبحت الأكثر شهرة الآن في مصر، لامبورجينى أوروس.

ومن ضمن أبرز السيارات المنتشرة في الساحل الشمالي، وخصوصا فى القرى الأكثر شهرة هى رولز رويز، أفخم سيارة على وجه الأرض، ويوجد منها العديد من السيارات.

ويوجد فى الساحل الشمالي، أكثر من سيارة رولز رويس، أكثرها كولينان أفخم سيارة SUV على الكوكب، ويوجد أيضا «داون» و«فانتوم»، أفخم سيارة سيدان على الكوكب، ويبلغ أسعارها من 6 إلى 12 مليون جنيه.

أستون مارتن وبنتلي أبرز السيارة المنتشرة في الساحل الشمالي

ومن أبرز السيارات التى انتشرت منذ فترة فى الساحل هى أستون مارتن DBX الجديدة، أول SUV من أستون مارتن، ويبلغ سعرها فى مصر حوالى 10 ملايين جنيه.

والأقل انتشارا فى الساحل الشمالى، سيارات مازيراتى جران توريزمو، بسبب وجود أعداد قليلة منها فى مصر، وعدم وجود منها سيارات جديدة زيرو في مصر.

وانتشرت فى الفترة الأخيرة سيارات بنتلى، خصوصا بعد الاعفاءات الجمركية التى حصلت عليها، حيث أنها انخفضت أسعارها حوالى 2 مليون جنيه، وانتشرت بعدها بنتلى كونتيننتال وبنتلى بنتايجا.

ولم يقتصر فقط غزو الساحل على السيارات الفارهة والسريعة فقط، بل على لوحات معدنية مميزة أيضا، حيث تصل أسعار اللوحات المعدنية على السيارات لأكثر من مليون جنية حسب تميز اللوحة المعدنية، حسب الموقع الرسمى للمرور.