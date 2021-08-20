كورونا وعمليات جراحية وأخطاء طبية.. 6 مشاهير يرفعون حالة الطوارئ

لا تزال أخبار الحالة الصحية للفنانين والمشاهير محّل اهتمام الجمهور، خاصة في ظل تعرض عددا منهم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية شديدة، تمثلت في «غيبوبة، فيروس كورونا، أخطاء طبية».

- إيمان الحصري

لازالت الإعلامية إيمان الحصري تعاني من تداعيات تعرضها لجراحة خاطئة، ما نتج عنه خضوعها لمجموعة من العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية.

وقررت عائلتها أن تسافر خارج مصر للعلاج هناك، كما اتخذوا إجراءً قانونيا تجاه الطبيب المعالج لها والمتسبب في أزمتها الصحية.

- ياسمين عبدالعزيز

تتواجد الفنانة ياسمين عبدالعزيز حاليا في سويسرا لاستكمال مرحلة العلاج الخاص بها، بعد تعرضها لخطأ طبي كبير، دخلت على إثره في غيبوبة دامت أكثر من 14 ساعة.

- طارق الدسوقي

أعلنت لوجينا ابنه الفنان طارق الدسوقي، قبل أيام، إصابة والدها بفيروس كورونا، قائلة: «أرجو الدعاء لأبى العزيز بالشفاء العاجل»، داعية له في رسالة مؤثرة «اللهم ألبسه ثوب الصّحة والعافية عاجلا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلا أنت».

وقد استقرت الحالة الصحية لوالدها، وأوضحت لوجينا في منشور آخر: «أنا بطمنكم، الحمدلله حالة والدي مستقرة، وهو الآن في العزل المنزلي، ونأمل في الشفاء العاجل، وده بفضل ربنا ثم دعوات محبيه».

- سحر عبدالحميد

أعلنت ندى رحمي، ابنه الفنانة سحر عبدالحميد، عن تعرض والدتها لأزمه صحية أدت إلى دخولها الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكشفت الإعلامية عن تطورات حالة والدتها الصحية، قائلة: «الحمدلله بفضل دعواتكم ماما بتتحسن، شكرا شكرا متشكره حقيقي، اللهم لك ألف حمد وألف شكر».

- مجدي صبحي

تعرض الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي لأزمة صحية في 11 أغسطس الجاري، ونقل إلى المستشفى، وعلق الأول عن تعرضه لتلك الأزمة، قائلا: إنه شعر بألم نتيجة ارتفاع نسبة السكر، ما أدى إلى عدة اضطرابات في جسمه، لينقل بعد ذلك إلى أحد المستشفيات.

- بشرى

أصيبت الفنانة بشري مؤخرا بفيروس كورونا، وكشفت أنها تخضع لبروتوكول العلاج الخاص بهذا الفيروس في البيت.