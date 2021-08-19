المهندس مصري الحائز على «الكنز المقدس»: نتاج عمل 37 عامًا بتفانٍ وإخلا

قال المهندس محمد بيبرس، أحد أبناء الجالية المصرية في سويسرا، إن سفارة اليابان في جنيف بسويسرا نظمت احتفالية له قبل السفير إيشيرو أوجاساراوا، رئيس البعثة، نيابة عن امبراطور اليابان، وجرى منحه وسام الكنز المُقدس ذي الأشعة الفضية، كما حصل على شهادة شكر وتقدير منحة من اليابان امبراطورًا ودولة.

أعمل ضمن فريق الوفد الياباني الدائم بالأمم المتحدة لنزع السلاح

وأضاف «بيبرس»، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن تكريمه جاء نظرًا لتفانيه على مدى 37 عامًا خلال فترة عمله بالسفارة، لافتًا إلى أنه يعمل ضمن فريق الوفد الياباني الدائم بالأمم المتحدة لنزع السلاح.

الوسام أحد الأوسمة اليابانية الرفيعة التي يجري منحها منذ عام 1882

أوضح «المهندس محمد بيبرس»، أن الوسام الذي حصل عليه هو أحد الأوسمة الرفيعة التي تمنحها اليابان مُنذ عام 1882 لمن يقوم بأداء خدمات جيدة لليابان أو يتفانى في عمله، وهو ما قام به طيلة 37 عام إلى أن جرى تكريمه وإعطاؤه ذلك الوسام.

وأكد أنه لم يكن يعلم بتكريمه، ولكنه فوجئ بكثرة الأسئلة حوله من قبل المسؤولين اليابانيين، «كان قدامي شهرين وأطلع معاش، ولقيتهم بيسألوني أسئلة زي اتولدت فين واتخرجت منين واشتغلت فين قبل كده، استغربت وقولتلهم هو أنا ماشي من عندكم ولا هتعينوني من أول وجديد».

وتابع: «أتاريهم كانوا بيعملوا عليا تحريات، وأنا حاصل على جنسيتين واحدة مصرية والثانية من سويسرا، والحمد لله الدولتين وافقوا على حصولي على ذلك الوسام، وحصلت على الجائزة وربنا وفقني».

وأختتم: «أنا لسه محتفظ بجنسيتي المصرية ومقدرش أفرط فيها أبدًا، وأيام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق قدمت طلب لمصر لما حصلت على الجنسية السويسرية إني أحفاظ على الجنسية المصرية، وبالفعل وافق، وده شرف كبير ليا».