50 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 26 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تداول حوالي 1482 حاوية ما بين حاويات صادرة وواردة وترانزيت، فيما بلغ رصيد القمح بصوامع الغلال للقطاعين العام والخاص حوالي 50 ألف طن.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29847 طناً، تشمل 2221 طن رمل، و4500 طن فوسفات، و12622 طن يوريا، و784 طن نترات أمونيوم، و8200 طن داي أمونيوم، و1520 طن مولاس.

وفي المقابل، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28311 طناً، تشمل 2678 طن حديد، و9210 طن قمح، و1213 طن أبلاكاش، و10000 طن ذرة، و5000 طن خردة، و874 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 210 أطنان.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وكرفس وفاصوليا وبامية وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كركدية وبرسيم وبصل وفول سوداني)، وفواكه (فراولة ومانجو)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وهولندا وإيطاليا وأمريكا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة وإنجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 341 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 976 حاوية مكافئة.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 48195 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1870 طناً، كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2591 طن قمح، متجهين إلى صوامع المنيا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى قطار ثالث مكون من 25 عربة، بعد تفريغ عدد 50 حاوية سعة 20 قدماً، قادماً من حلوان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3647 شاحنة.