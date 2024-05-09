بعيد ميلاده.. محطات في حياة الفنان أحمد هارون

فنان الأدوار الرومانسية في الألفينات، جان الشاشة الذي أحبه الجماهير، إنه الفنان أحمد هارون، شارك في الكثير من الأدوار التي جعلت له مكانة كبيرة لدى الجميع، ورغم غيابه عن المشاركة في أي أعمال فنية، فإنه لا يزال في قلوب محبيه ويتفاعل معهم على منصات التواصل الاجتماعي، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز محطات حياته تزامنًا مع ميلاده اليوم.

الفنان أحمد هارون

وُلد في 9 مايو عام 1978، ودرس في السياحة والفنادق، ثم اتجه إلى العمل كعارض أزياء، إلى أن قادته الصدفة للعمل موديل في الإعلانات، ليحالفه الحظ ويشارك في فيديو كليب مع أصالة، وشعر وقتها أن بداخله موهبة التمثيل ولا بد أن يصقلها.

حاول «هارون» الوصول إلى المخرجين، وهو ما تحدث عنه في إحدى اللقاءات: «كلمني يوم محمد عبد الهادي المدرب في ستديو الممثل، وطلب أنه يقابلني بعد ما شاف صورتي على غلاف مجلة»، وعندما ذهب إليه التقى بالمخرج هاني خليفة والسينارست تامر حبيب عرضا عليه الاشتراك في فيلم سهر الليالي، ليشارك ويكون أول أدواره وتحبه الشاشة والجمهور.

محطات في حياته

شارك بعد ذلك في بطولة مطلقة مع الفنانة مي عز الدين في فيلم فرح، وحقق نجاحًا أثبت أنه يملك من القبول والموهبة الفنية ما يجعله في المقام الأول عند الجماهير: «بعد كده كانت مشاركتي في أشتاتًا أشتوت مع مدحت صالح وعلا غانم، وفيلم بحبك وبموت فيك الشخصية الرومانسية اللي أتكلم عنها الجمهور»، لفت الأنظار إليه كممثل، ولكنه اختفى عن الأنظار كثيرًا، ولكن طل بالقليل من الأعمال بين الحين والآخر، ليظهر في سنة 2023 في مسلسل حد فاصل.

أحمد هارون الأب

لم يعتد الظهور مع أسرته أو التحدث عنهم، لكن في العام الماضي شارك صورة ليد ابنته في المستشفى، مدون عليها اسمها «بروج أحمد هارون».

وأعلن وفاة والدته، العام الماضي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أمي، الرجاء الدعاء لها».