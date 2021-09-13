كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

أسس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، ضمن المعاهد العليا المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ويوجد المعهد بشارع محمد علي في حي الشرق ببورسعيد.

ويعد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية رائدا في مجال الخدمة والبحث الاجتماعي وتطبيق المعرفة ومواكبة التطور في العلم، لخدمة المجتمع محليا وإقليميا وعالميا وتقديم خدمات مجتمعية فعالة في إطار القيم الإنسانية والأخلاقية.

أهداف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

يهدف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بورسعيد إلى:

ـ إعداد طالب على أسس علمية وعملية ليتخرج أخصائي اجتماعي ممارس أو باحث في المجال العلمي وكذلك إعدادهم في ميادين الخدمة الاجتماعية بما يتفق واحتياجات المجتمع المتنوعة.

كما يهدف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية إلى تدريب الإخصائي الاجتماعي على نشر الوعي الاجتماعي ورفع مستوى الخدمة الاجتماعية، وتنظيم دراسات واستخراج المؤشرات الخاصة بها كما يهدف إلى إعداد أعضاء هيئة تدريس لاستكمال مسيرة الكوادر العلمية وكذلك تشجيع الدارس وأعضاء هيئة التدريس على التأليف والترجمة والنشر في مجال الخدمة الاجتماعية.

كما يشدد المعهد على أهمية المشاركة والتعاون مع مختلف الجهات العلمية لتقديم الحلول لمواجهة مشاكل أو رصد ظواهر وإعداد برامج تنموية تؤثر في المجتمع.

نظام الدراسة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

يمنح المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد الدرجات العلمية للبكالوريوس في الخدمة الاجتماعية بعد أربع سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، و تعادل شهادة المعهد درجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كليات الخدمة الاجتماعية في التخصصات المناظرة، ويوجد بالمعهد برامج متنوعة ويمنح المعهد درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

تبدأ مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد من 3089 جنيه في السنة، بجانب مصروفات إدارية تبلغ 310 جنيهات وبذلك يدفع الطالب 3399 جنيها في السنة.

ومن المتوقع أن تظل المصروفات الدراسية كما هي دون زيادات، بخلاف البرامج الخاصة بالمعهد فإن المصروفات ترتفع بها وفقا للائحة المعهد.

توقعات تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 2021

وعن توقعات تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد فإن المعهد يقبل أقسام الثانوية العامة علمي رياضة، وعلوم وأدبي وما يعادلها من الشهادات الدبلوم والعربية والأجنبية.

وستُعلن نتيجة التنسيق عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة 2021، ووفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ويختلف تنسيق الكليات في مختلف الجامعات.