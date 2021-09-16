خطوات استخراج تصريح حفر بالمدن الجديدة.. وشروط البناء عليها

الحفر داخل المدن الجديدة لا يجرى بشكل عشوائي، لكن يتطلب الأمر تصريحا حتى يتثنى لصاحب قطعة الأرض الشروع في البناء عليها، واستخدامها كمحل سكني أو مشروع إداري وغيره .

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات وكيفية استخراج تصريح حفر بالمدن الجديدة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات استخراج تصريح حفر بالمدن الجديدة

- التقدم إلى شباك جهاز المدينة الجديدة التي تتبعها قطعة الأرض والتقدم بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- انتظار موعد المعاينة «يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS».

- تقديم باقي المستندات ودفع باقي المستحقات «إن وجب».

- استلام الخدمة «يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS».

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح حفر بالمدن الجديدة

- صورة بطاقة سارية.

- في حالة الشركات الأخرى يجرى تقديم ما يفيد بعمل الشركة في مشروع من المشروعات التي تنفذ بالمدينة.

- صورة رخصة البناء.

- رخص السيارات والمعدات.

- في حالة الشركات التي تعمل بأمر إسناد من الجهاز، يقدم عمر الإسناد.

شروط الحصول على تصريح حفر بالمدن الجديدة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

شروط البناء الجديدة

في سياق منفصل، تتضمن شروط البناء الجديدة بوجه عام سواء على أرض المدن الجديدة أو غيرها، للحصول على رخصة بناء 2021، تقديم الأوراق والمستندات التالية وهي:

- في البداية يجب تقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي على النموذج الخاص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شاملاً نموذج إعداد الترخيص.

- تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.

- تقديم شهادة المتغيرات المكانية.

- تقديم إيصال توريد الدمغة الهندسية صادرة من نقابة المهندسين.

- ضرورة تقديم صورة من شهادة الاستشاري المعتمد لأى تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

- تقديم توكيلا رسميا من المالك للمهندس أو المكتب الهندسي.

- تقديم صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس والمكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، مع حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق.

- تقديم شهادة صلاحية للترخيص، وبيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.