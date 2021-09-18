«توظيف التفاعلية في التعليم».. ورشة عمل بإعلام القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ورشة عمل حول «آليات توظيف التفاعلية في العملية التعليمية» يومي 18 و19 سبتمبر الجاري تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتأتي الورشة في إطار أنشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

وصرحت هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المشروع أن هذه الأنشطة ضمن أنشطة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد مدير وحدة الجودة والمدير التنفيذي للمشروع، أن هذه الورشة يحاضر فيها الدكتورة سوسن إبراهيم شلبي والدكتورة منال عبد النعيم الأساتذة بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ويشرف عليها الدكتو خالد صلاح الدين رئيس فريق التعليم والتعلم بالمشروع والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع.

وتتناول فعاليات الورشة أهمية التفاعلية في عملية التعليم وآليات تحقيق أهداف التعليم النشط والتعلم وإكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات التفاعلية سواء في التعليم المواجهي أو الإلكتروني باختلاف المحتوي التعليمي وخصائص الطلاب وكذلك مهارات التقويم الرشيد لهمويتم استخدام نموذج المحاكاة ويتم التطبيق علي العديد من المنصات ومنصة بلاك بورد المستخدم في الكلية والجامعة والتحديات التي تواجه التعلم المدمج والإلكتروني وكيفية مواجهتها.