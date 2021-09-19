ماريون كوتيار: الأوسكار فتحت لي أبواب السينما العالمية

تحدثت الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار، عن «الثورة» التي قادتها النساء لتغيير النظام الأبوي منذ بداية حركة «MeToo»، على حد تعبيرها، وذلك في حفل افتتاح مهرجان سان سيباستيان السينمائي، مساء أمس.

ماريون كوتيار: «MeToo» ثورة قادتها النساء لتغيير النظام الأبوي

وقالت ماريون كوتيار خلال كلمتها بعد حصولها على جائزة عن إنجازاتها المهنية، «على مدى السنوات الماضية أصبح تبعية المرأة غير مقبول بشكل متزايد في نظر الجمهور؛ لقد كان الأمر كذلك دائمًا ولكننا نتحدث عنه كثيرًا اليوم»، متابعة: «اليوم كنساء، نعلم أنه يمكن دعمنا من قبل مجتمع من النساء والرجال وهذا شيء مهم، والنتيجة هي أنه يوجد بالفعل عدد أكبر من النساء والمزيد من الأدوار للنساء، وكلما تحدثنا عنهن زاد ذلك من تغيير الطريقة التي ننظر بها إليهن»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

ماريون كوتيار: السينما الأمريكية جزء من ثقافتي

وبالحديث عن قدرتها على العمل في هوليوود وأوروبا، أشارت إلى أن الأوسكار التي فازت بها عن دور إديث بياف في فيلم «La Vie en Rose»، يمثل نقطة تحول في حياتها المهنية، موضحة: «الأوسكار فتحت الأبواب أمام عالم سينمائي أكثر عالمية، ولا سيما الأفلام البريطانية والأمريكية».

وأضافت: «أنا من جيل نشأ على مشاهدة الأفلام الأمريكية، حتى لو لم أحلم حقًا بالحصول على وظيفة أدوار خارج فرنسا، كانت السينما الأمريكية جزءًا من ثقافتي».

كما ناقشت كوتيار شخصيتها في فيلم «Annette» إخراج ليوس كاراكس، الذي فاز بجائزة أفضل مخرج في الدورة السابقة من مهرجان كان، والتي قدمت خلال الفيلم شخصية مغنية أوبرا مشهورة تعيش حياة أسرية معذبة، قائلة: «أعتقد أننا نعيش في عالم مختلف عما كان عليه في الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان يبني النجوم حياتهم المهنية ويتجاهلون حياتهم الأسرية».

وتابعت: «اليوم، أصبح الحصول على عائلة ومهنة أمرا يحتفل به كثيرًا وهو أكثر توازناً، إذا كنا بحاجة إلى حياة خاصة وعائلة، فيمكننا الحصول على ذلك ، جنبًا إلى جنب مع الحياة المهنية».