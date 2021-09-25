القبض على مزارع نصب على 6 مواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من موظف مقيم بمحافظة الغربية و5 آخرين، بتعرضهم للاحتيال من مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، بعدما استولى على أموالهم بزعم تسفير ذويهم إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ورواتب مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين تحت ذلك الزعم، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، جرى ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.