المشدد 15 عاما لـ5 متهمين بهتك عرض فتاة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، اليوم، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن 15 سنة، وذلك بعد اتهامهم بمواقعة أنثى«عاملة» دون رضاها، بعد خطفها تحت تهديد السلاح، أثناء سيرها بالطريق العام في مدينة الإسكندرية.

وتعود الواقعة إلى القضية رقم 33209 لسنة 2020 جنايات العامرية أول، والتي سطرتها تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ من المجني عليها، بقيام 5 أشخاص بخطف أنثى وهتك عرضها، خلال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنه حال سير المجني عليها «س.ال.م» «عاملة» بالطريق العام، فوجئت بقيام 5 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص صغير الحجم «تومناية»، وحدثها أحدهم برغبته في مواقعتها جنسيا، فأبت وصاحت وحاولت الاستغاثة بالمارة، إلا أن المتهمين لاحقوها وقاموا بجذبها بالقوة، وأجبرنها على دخول السيارة، وأشهر أحدهما في وجهها سلاح أبيض «كتر»، وهددها في حالة الاستغاثة، وأخذنها إلي مكان مجهول وقاموا بهتك عرضها وتناوبوا اغتصابها وتركوها في حالة إعياء وفروا هاربين.

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية امن الإسكندرية من تحديد السيارة عن طريق خط السير وتحديد شخصية المتهمين وهم : «م.أ.ع» ،«س.ص.ال» ،«ح.ح.ف» ،«ن.ع.د» ،«ص.أ.ال»

أكمنة لضبط الجناة

وتم إلقاء القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات، بعدة أكمنة معدة في أماكن ترددهم.

وبعرضهم على المجنى عليها تعرفت عليهم وعلى السيارة المستخدمة في الحادث.

وفور اكتمال التحقيقات، أحيل المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.