خدمات طبية بالمجان لـ 1681 حالة من أهالي قرية «الشيخ شبيكة» بملوي

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي قرية «الشيخ شبيكة» التابعة لمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، وللاهتمام بصحة وسلامة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.

فحوصات وأدوية بالمجان

أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على توقيع الكشف الطبي على 1681 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، خلال فعاليات الحملة، مؤكداً على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية بجميع مراكز المحافظة.

متابعة مئات الحالات المصابة

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن أعمال القافلة شملت مختلف التخصصات حيث تم إجراء 400 حالة جراحة، 351 حالة أطفال، 271 حالة باطنة، 116حالة قلب، 130 حالة نساء، 84 حالة أسنان، 184 حالة جلدية، 145 حالة أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء 80 تحليل مختلف و41 حالة موجات صوتية و 9 حالات رسم قلب.

أضاف، كما تم إجراء 13 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 122 متردد، وخلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 53 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفى، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 91 مترددا.

يُذكر أن المرحلة الثانية لاستكمال فعاليات حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، انطلقت اليوم بمنطقة كورنيش النيل بالمنيا، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.