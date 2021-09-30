الكشف على 1042 مواطنا مجانا في قافلة طبية بدمياط

نفّذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية شاملة بقرية «العبيدية»، التابعة لمركز فارسكور، وذلك خلال يومىّ الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

تحويل 19 حالة للمستشفيات وقرار بعلاج حالة على نفقة الدولة

وأوضح مدير المديرية أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1042 مواطناً، وتحويل عدد 19 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لإحدى الحالات، كما تم إجراء فحوص بالأشعة لعدد 25 حالة، وسونار لعدد 11 أخرى، وتحاليل معملية لعدد 643 حالة، مع وجود عيادة مُتنقلة لتطعيم المواطنين بـلقاح كورونا .

جاء تنظيم القافلة الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استكمالاً لسلسلة القوافل الطبية، التي يتم تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية

تهدف قافلة دمياط الطبية إلى تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفه المثقفين وفنيي الإرشاد من الأمراض المُعدية والفيروسات بأنواعها، وأيضاً لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعة للوحدات والمراكز، حيث تستمر سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.