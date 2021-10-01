12 معلومة عن الجناح المصري في إكسبو 2020 بدبي: يشهد 192 فعالية

انطلق المعرض الإماراتي إكسبو 2020 بمدينة دبي بحفل ضخم شارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء حول العالم، بمشاركة 192 دولة حول العالم وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبمشاركة مصرية فعالة في الجناح المصري بالمعرض.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن الجناح المصري في إكسبو 2020 كما يلي:

1- تشارك مصر بجناح عملاق يمتد على مساحة 3 آلاف متر، في منطقة الفرص، لأن المعرض مقسم على ثلاثة أجزاء، أولها منطقة الفرص، ثم منطقة الاستدامة، ثم منطقة الحركة.

2- وجود مصر في منطقة الفرص يعطيها فرصة جيدة لإبراز المشروعات، لأن مصر تعمل في كل الاتجاهات، سواء الصحة أو السياحة أو التعليم، وكلها يوجد بها فرص، والجناح المصري مستمر طوال 6 شهور وهي طول فترة المعرض.

3- يعرض الجناح المصري التابوت الأثري للكاهن بسماتيك بن أوزير وهو أحد التواليت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثا بمنطقة سقارة الأثرية.

4- عرض محتوى راقي من الأفلام واللوحات الدعائية السياحية والتصميمات والرسومات في جناح مصر والذي سيكون ذات طابع مصري قديم.

5- ستنتشر رموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح لضمان إبراز هوية مصر التاريخية، وسيتم عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالإكسبو.

6- سيتم طلاء الجناح بألوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

7- سيقدم الجناح المصري إقامة 103 فعاليات ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية وستتناول التطوير العمراني والمدن الجديدة، الزراعة والمرأة والشباب، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة وتحسين مستوى المعيشة، وذلك طوال مدة المعرض.

8- سيشهد المعرض إقامة 9 معارض متخصصة في مجالات الاستثمار العقاري والآثار والتعليم ومعرض تراثنا.

9- سيشهد المعرض عددا من الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض.

10- سيزور الجناح المصري عدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والفنية في رسالة ترويجية إلى العالم.

11- من المتوقع أن يستقبل الجناح المصري 2.5 مليون زائر.

12- سيشهد المعرض العديد من الفعاليات المتعلقة التي تقدم مصر كوجهة استثمارية وكمقصد سياحي مهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.