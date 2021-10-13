بدء الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بالوادي الجديد السبت المقبل

ينطلق فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يوم السبت المقبل، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وذلك لمدة 3 أيام تبدأ من يوم 16 أكتوبر لـ18 أكتوبر الجاري.

ويأتي الملتقى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية.

نيفين جامع: تنمية قطاع التمور ومصر الأولى عالمياً وعربياً في إنتاج التمور

وقالت جامع، إن تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور في مصر يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا وعربيًا في إنتاج التمور، لافته أن تنمية والتطوير بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين به وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

نشجع إنشاء المصانع الجديدة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تبذل حاليًا جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصر من خلال تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالميًا وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور وتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الأسواق الجديدة.

وأضافت جامع، أن الوزارة تعمل على تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لهذا القطاع ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع وتعبئة التمور وتعظيم القيمة المضافة للمنتج النهائي ودعم المنتجين والمصنعين المصريين في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

أهداف الملتقى الأول للتمور

ولفت الوزيرة، أن الملتقى الأول للتمور يستهدف تشجيع قطاعي الإنتاج وتصنيع التمور لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى عرض أهم أصناف التمور المصرية، وتوثيق الروابط وتعزيز التعاون بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري التمور في مصر.

وأوضحت جامع، أن الملتقى سيستهدف أيضًا تبادل الخبرات بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر وعرض احدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجال زراعة وصناعة وتصدير التمور، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والأبداع في مجال إنتاج التمور.

الملتقى يتضمن معرضاََ لمنتجات التمور ومشتقاتها

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن استضافة المحافظة للملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادي الجديد والتي بلغت 151 ألف طن بموسم 2020 بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى 1.5 مليون نخلة، متابعًا أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأضاف الزملوط، أن الملتقى يضم معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات علمية حول «أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور، ومكافحة آفات النخيل، وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية».

وتابع الزملوط، أنه سيتم تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى، فضلًا عن إقامة بعض الفعاليات الثقافية.