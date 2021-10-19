تقرير حديث: أنهار جليدية نادرة في أفريقيا ستختفي قريبًا

حذر تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من اختفاء أنهار جليدية نادرة في أفريقيا خلال العقدين المقبلين نتيجة للتغير المناخي، وسط توقعات صادمة بشأن آلام القارة الأقل إسهاما في ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكنها ستكون الأكثر معاناة.

يعد التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالات أخرى، والذي ينشر قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في اسكتلندا في 31 أكتوبر، بمثابة تذكير بأن سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لا يزالون «عرضة لخطر بالغ» نتيجة لارتفاع درجة حرارة القارة بسرعة ومعدل أكبر، من المتوسط العالمي، رغم مسؤولية 54 دولة أفريقية عن أقل من 4 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

الأرصاد الجوية العالمية: تقلص الأنهار الجليدية في أفريقيا

ويتوقع التقرير الجديد تقلص الأنهار الجليدية في جبل كليمنجارو وجبل كينيا وجبال روينزوري في أوغندا كرموز للتغيرات السريعة والواسعة النطاق القادمة.

كما أوضح التقرير، أن معدل تقلص هذه الأنهار الجليدية الحالية أعلى من المتوسط العالمي، وإذا استمر هذا الأمر، فسيؤدي إلى انحلال تام للجليد بحلول الأربعينيات من القرن الحالي.

الأرصاد الجوية: موجات الجفاف والنزوح الجماعي ستظهر في المستقبل

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، عند إصدار التقرير اليوم، إن موجات النزوح الجماعي والجوع والصدمات المناخية المتزايدة مثل موجات الجفاف والفيضانات ستظهر في المستقبل، مشيرا إلى أن الافتقار إلى البيانات المناخية في أنحاء واسعة من أفريقيا «له تأثير كبير» على تحذيرات الكوارث لملايين الأشخاص.