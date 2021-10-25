شروط وخطوات الحصول على مدد تأمينية.. لأصحاب الأعمال

إذا كنت صاحب عمل، وأردت شراء مدة تأمينية، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أتاحت امكانية شراء مدد تأمينية لأصحاب الأعمال وكذلك المؤمن عليه في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقا لمجموعة من الشروط والإرشادات، سوف نستعرضها في السطور التالية.

شروط الخدمة

1) ​​طلب حساب مدة سابقة ( شراء مدة ) ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى بالنسبة لفئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:

2) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:

- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

- أن تكون سنوات كاملة.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

- وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقًا للجدول رقم (3) المرافق للقانون 148 لسنة 2019.

خطوات الخدمة

1) يتقدم المؤمن عليه بطلب الحساب علي النموذج رقم ( 8 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 .

2) يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة .​ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:

- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

- بالتقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

- وفى جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.​

إرشادات متبعة للحصول على الخدمة

1) على الجهة التي قدم لها الطلب أن تقيد الطلبات في السجل المعد لذلك، ومراجعة بيانات الطالب من واقع ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه، وتقديم الطلب للمكتب المختص لمراجعته.

2) إرسال الأصل والصورتين إلى مكتب الهيئة المختص للمراجعة والاحتفاظ بالصورة الأخرى.

3) على مكتب الهيئة مراجعة النموذج وتسجيله في السجل المعد لهذا الغرض مع الاحتفاظ بصورة وارجاع الأصل وصورة لصاحب العمل لحفظ الأصل في ملف التأمين الاجتماعي، وتسليم الصورة الأخرى للمؤمن عليه.

4) إذا كان صاحب العمل قطاع خاص، ولا يوجد به جهاز تأمين اجتماعي، يحفظ أصل الطلب بملفه التأميني بمكتب الهيئة المختص، ويوافي صاحب العمل بصورة من النموذج، لتسليمها للمؤمن عليه.

5) على صاحب العمل في حال السداد بالتقسيط، أن يقتطع من أجر المؤمن عليه قيمة القسط، ويوردها مع الاشتراكات الشهرية للهيئة لمكتب الهيئة المختص.

6) يقصد بأجر المدة متوسط الأجور أو الدخول عن مدة الاشتراك الخاضعة لاحكام القانون148 لسنة 2019حتى نهاية الشهر السابق عل تاريخ تقديم طلب حساب المدة السابقة.

7) تجبر قيمة التكلفة دفعة واحدة أو قيمة القسط الشهري إلى أقرب جنيه.

8) في جميع الأحوال لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

9) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب في أي وقت طلب أداء أداة القيمة الحالية للأقساط المتبقية، وتحسب القيمة الحالية وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة، ويوقف تحصيل الأقساط بداية من أول الشهر اعتباراً من أول الشهر التالي، لتاريخ أداء المبلغ المشار إليه.

10) يعتبر توقيع المؤمن عليه على النموذج، اقرار منه بالرغبة في الاشتراك وفقاً للبيانات الواردة به.

11) يعتبر توقيع صاحب العمل على النموذج، اقراراً منه بخصم القسط، ومتابعة السداد وفقاً لما ورد بالنموذج مع اإلتزام بكافة أحكام القانون.