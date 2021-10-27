أبرز لقطات مهرجان أوسكار العرب.. مريم الدباغ تثير الجدل بإطلالة جريئة

مازال الجمهور يبحث عن مهرجان أوسكار العرب، الذي تم انعقاده يوم الإثنين الماضي، بسبب حدوث أكثر من مشهد مختلف خلال فقرات التكريم وحضور نجوم الفن، وقد تصدر المهرجان محركات البحث على جوجل، والتي أقيمت بدورته الخامسة، ونعرض في التقرير التالي أبرز تلك اللقطات.

- سمير غانم ودلال عبد العزيز، السبب وراء تصدر اسم المهرجان تريند، حيث شهد مهرجان أوسكار العرب، دوره استثنائية، وجاء ذلك بسب لأن دورته الخامسة تحمل اسمين الفنانين الراحلين، وهما سمير غانم، ودلال عبد العزيز.

- «وقعت في حب مظهري الجديد»، بهذه الكلمات شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، حيث نشرت صورة لها عبر حسباها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بعد المهرجان.

- تم تكريم الإعلامية بسمة وهبه، من خلال مهرجان أوسكار العرب، بمنحها الجائزة الشرفية الفخرية، لعام 2021، تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية.

- أثارت الفنانة التونسية مريم الدباغ الجدل حولها بعد ظهورها بإطلاله جريئة خلال حضورها مهرجان أوسكار العرب.

- كرم المهرجان عددا من الفنانين والإعلاميين أبرزهم فيفي عبده ومنة فضالي والمطربة السعودية وعد.

- تغيبت النجمتان نادية الجندي وغادة عبد الرازق عن الحضور.

- كان من المقرر أن تقام الدورة الخامسة في إمارة دبي، ولكن في ظل أزمة كورونا، قررت إدارة المهرجان جمهورية مصر العربية.

- تضمن قائمة المُكرمين في الدورة الخامسة من المهرجان، الفنان اللبناني إيوان، الفنانة التونسية أميمة طالب، الفنان المغربي نوردو، مطرب المهرجانات عمر كمال، الشاعر خالد تاج الدين، الملحن وليد سعد، مصمم الأزياء الكبير هاني البحيري، مصممة الأزياء السورية هويدا بريدي، كما تشمل القائمة مجموعة من المشاهير العرب ولاعبي الكرة منهم لاعب كرة القدم عبدالله السعيد.