4 نصائح ذهبية من أغنى رجل بالعالم «لو عايز تبقى غني»: لا تهتم بالمال

بهدوء كان إيلون ماسك منذ صغره يسعى إلى تحقيق حلمه على ما يبدو، لكنه على أغلب الظن لم يكن يتصور أنه سيصبح أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، وسط توقعات بأنه سيكون أول بليونير في العالم.

وراء رحلة النجاح هذه عدة عوامل، لم يبخل «ماسك» بذكرها لتكون تذكرة لمن أراد أن يسير على خطاه، فالرجل صاحب الـ50 عاما نشأ في جنوب أفريقيا وربما شاهد بنفسه كيف يعيش الفقراء، ثم حقق بنفسه أحلاما مستحيلة، فكيف تمكن من ذلك؟

لدى رجل الأعمال الشهير 4 قواعد يعتبرها أساسا للنجاح، ذكرها في حوار سابق على «بي بي سي»، وهي كالتالي:

المال ليس الهدف الوحيد.. اتبع شغفك

يقول إيلون ماسك إنه لا يمكنه تقدير حجم ثروته، وذلك بسبب أنه لا يكدس الأموال في مكان ما، بل يمتلك أسهما في شركاته المعروفة التي من بينها «تسلا وسبيس إكس».

وبحسب «ماسك» نفسه فإن الهدف من إنشاء شركة «سبيس إكس» لم يكن جني المال بقدر ما كان تحقيق حلم يسعى إليه، وهو إرسال بشر إلى المريخ، ويقول ماسك إنه يعد نفسه مهندسا أكثر من كونه مستثمرا، معتبرا أن النجاح لا يقاس بالأموال التي يضعها في البنوك.

لا تخشى أهدافك الكبرى

ينصح إيلون ماسك الباحثين عن النجاح بعدم الخوف من رفع سقف الطموحات، فبالنسبة له الأهداف المتواضعة لا تغير الواقع للأفضل ولا تحقق الأحلام، يعترف رجل الأعمال أيضًا بأن قراءته للكتب ومشاهدته للأفلام وسعت من سقف أحلامه وطموحاته حتى وصلت إلى المريخ.

لا تخف من المخاطرة والمجازفة

إن كنت شخصا يخاف من المخاطرة والمجازفة فعليك أن تغير سلوكك سريعا، فمن وجهة نظر «ماسك» فإن المستثمر يجب أن يخاطر بمبالغ مالية كبيرة لتحقيق أعلى عائد، ولا يخشى الفشل.

لا تهتم كثيرا بالانتقادات

بالتأكيد في طريقك للنجاح ستواجه الكثير من الانتقادات والتي قد تصل إلى حد الشماتة والتشفي، لا تقلق من ذلك، فهذا ما حدث تماما مع «ماسك»، ونصيحته هو تجاهل هذه الأمور تماما وعدم الاهتمام بها.