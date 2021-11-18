3 قرارات وزارية بضم مشروعات للمنفعة العامة وتخصيص أراضٍ لمنشآت خدمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، 3 قرارات وزارية بضم مشرعات لأعمال المنفعة العامة، وتخصيص أراض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات عليها.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 2667 لسنة 2021، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بلفيا الثانوية التجارية - بناحية بلفيا في بني سويف من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رقم 2682 لسنة 2021، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة داخل الحيز العمراني لحي الكوثر بسوهاج، بالمجان، لإقامة مركز طبي عليها.

- قرار رقم 26 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، ضمن ترعة شطورة الملغاة التابعة للوحدة المحلية بسلامون - مركز طما - في محافظة سوهاج، بالمجان، لإقامة مبنى للضرائب العقارية عليها.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.