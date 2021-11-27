إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على النيل بمساحة 3.70 مليون متر مربع

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة، مشيراً إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3359 كيلومتر بمختلف المحافظات، وأنه جارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4548 كيلومتر، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9824 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 32 كيلومتر، وجارٍ العمل في باقي الأطوال.

وفي مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، أوضح الدكتور عبدالعاطي أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً، مشيراً إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات.

تأهيل ترع بأطوال 3359 كيلومتر والعمل في ترع بأطوال 4548 كيلومتر

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وللمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 20 قرار إزالة بمساحة 3650 مترا مربعا عبارة عن مباني بقرية كفر الجزيرة بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتنفيذ 21 قرار إزالة بناحية القرامنة والضباعنة بمحافظة بني سويف بمساحة 3100 متر مربع عبارة عن مخالفات مباني بالبلوك الأبيض وإشغالات، و2 قرار ردم بمساحة 800 متر مربع.

وتم تنفيذ 24 قرار إزالة منهم 22 قرار ردم بأتربه ومخلفات مباني بمسطح 6211 مترا مربعا و2 قرار إزالة لمباني مخالفة عبارة عن غرف من البلوك الأبيض بمساحة 230 مترا مربعا بناحيه نزله عبد اللاه بمركز أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفي وجود مسؤولي مجلس مدينة مركز أسيوط، وباستخدام معدات الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بأسيوط وتحت إشراف مهندسي وفنيي الإدارة، وتنفيذ 11 قرار إزالة منهم 6 قرارات عباره مباني وأحواش وأسوار من البلوك الأبيض بمساحة 580 مترا مربعا و5 قرارات ردم بناحية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفي وجود مسؤولي مجلس مدينة أبوتيج.

كما تم تنفيذ 12 قرار إزالة بقرية ميت بدر خميس بمركز المنصورة بالدقهلية عبارة عن حالات ردم وحالات أخرى متنوعة بمساحة 1911 مترا مربعا، وتنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 990 مترا مربعا عبارة عن أعمال ردم وحالات أخرى متنوعة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع شرطة مركز زفتى.