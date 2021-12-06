القوى العاملة: تعيين 611 شابا والتفتيش على 262 منشأة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، 611 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 6 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 2056 شابًا، منهم 15 من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 355 شهادة قياس مستوى المهارة، و355 رخصة مزاولة الحرفة.

7 منح مواليد بـ14000 جنيه

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها 7 منح مواليد بـ14000 جنيه، و8 منح زواج بمبلغ 53757 جنيهًا، ومنحتي وفاة عامل ورعاية صحية لـ 110 عمال وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية، وصرف أدوية بإجمالي 6267 جنيهًا، فضلًا عن تسجيل 49 عاملًا جديدًا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، قامت المديرية بالتفتيش «دوري وحملات» على 262 منشأة؛ ما أسفر عن تحرير 32 محضرًا للمنشآت المخالفة.

التفتيش على 256 منشأة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 256 منشأة، وإعادة التفتيش على 315 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 87 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 335 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، وعمل 7 ندوات توعية.

إحالة 6 شكاوى إلى القضاء

كما تلقت المديرية 27 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها وديًا، وإحالة 6 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ شكوى منها، و17 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 291 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.