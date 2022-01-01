إزالة عقار مخالف على مساحة 80 مترا بمركز ومدينة أبو النمرس

قام مسؤولو مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بإزالة عقار مقام بالمخالفة وبدون ترخيص -غير مسكون- على مساحة 80 مترا تقريبا، بعرب سراب شبرامنت - مركز ومدينة أبو النمرس، بمتابعة اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

يأتي ذلك في إطار مجهودات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، في ضبط أعمال البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.