تنفيذ 45 ألف حكم قضائي وضبط 22.5 كيلو حشيش وبانجو وهيروين خلال 24 ساعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ووجّهت حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 63 قطعة سلاح ناري بحوزة 49 متهما، وتنفيذ 44999 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين بارتكاب 4 حوادث متنوعة.

ضبط 112 قضية مخدرات

كما جرى ضبط 112 قضية مخدرات، بإجمالي 120 متهما، جرة خلالها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 9,730 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,995 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,648 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,012 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 328 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 321 جراما، كمية من مخدر فودو وزنت 85 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 65 جراما، و785 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 12 متهما، وضبط 9 متهمين بارتكاب أعمال البلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24090 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

حملة أمنية في القليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 4628 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

وكثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 3232 قضية متنوعة داخل محطات المترو والسكك الحديدية، وضبط 5752 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 168 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ضبط 1286 قضية تموينية

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1286 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 21 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1774 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 153 حكما قضائيا متنوعا، وضبك 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

حملات مرورية

ونجحت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، في ضبط 4034 مخالفة مرورية متنوعة، كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق التنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4034 مخالفة مرورية متنوعة.

أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجرائم التموينية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، أنّ أحد أصحاب المصانع بدائرة مركز شرطة المنصورة متهم بإنتاج وتعبئة وتغليف قطع غيار السيارات ومركبات التوك توك «مقلدة ومغشوشة» وتحمل علامات تجارية بخلاف الحقيقة، بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه، وبالتفتيش عثر بداخله على 284797 قطعة مستلزمات إنتاج، 68685 قطعة تحت التجهيز جميعها مجهولة المصدر وتصنع من مواد رديئة غير مطابقة للمواصفات، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملات التموينية، عن ضبط 1244 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

مكافحة جرائم الغش التجاري

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري والاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وبحوزته 1,300 طن من الفول الحصى، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المدير المسؤول عن مصنع ألبان، مقيم دائرة مركز شرطة المحمودية كائن بذات الناحية لقيامه بتصنيع السمن البلدي الطبيعي، مستخدما خامات رديئة ومكسبات طعم ولون ورائحة وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزته 21,337 طن سمن وزيوت نباتي خام ومنتج نهائي، 2000 استيكر، 50 صفيحة فارغة، 6 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ضبط 7463 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 168 قضية في مجال منع تداول الشيشة، وتحرير 691 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، كما جرى ضبط 7463 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7443 شخص، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 20 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، كما جرى تحرير 691 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 168 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات 944 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العام، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

ندوات في دمياط للتوعية بمواجهة الحرائق

وعقدت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، ندوات للعاملين بالمصانع بنطاق المديرية لتعريفهم على كيفية مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم، ووجّه المشاركون الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع فئات المجتمع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية غير المُرخصة والمواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 5 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، أنّ أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، متهم بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته إحدى السيدات لها معلومات جنائية، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,7 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

وكثفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات، باستقبال سائق مقيم بدائرة المركز مُصاب بعيار ناري في الجسم، وما قرره أنّه حال سيره بسيارته النصف نقل عائدا من إحدى القرى بدائرة المركز تجاه محل إقامته، فوجئ بمجهولين أطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها، في محاولة منهما لاستيقافه، إلا أنّه تمكن من الهرب بسيارته.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصا مقيمان بدائرة المركز، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهما حيث أمكن ضبط أحدهما حال قيادته لإحدى السيارات مُبلغ بسرقتها، وبحوزته: بندقية آلية، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الشابو، كما أمكن ضبط الآخر وبحوزته دراجة نارية دون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجني عليه، وأنّ السلاح المضبوط هو السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية.