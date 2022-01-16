انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

انطلقت، صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وتابعت لجان المتابعات اليومية كل اللجان الامتحانية، لتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجه الطلاب.

وذكرت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، في بيان لها اليوم، أن الشيخ محسن أبوالقاسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، يرافقة محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية، قاما بمتابعة عدد من اللجان الامتحانية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

متابعة سير الامتحانات

وتفقد «أبو القاسم» لجنة معهد عمرو بن العاص الابتدائي، ولجنة فتيات معهد أبو بكر الإعدادي، ولجنة معهد بنين أبو بكر الإعدادي بالمساعيد، وكذلك لجنة معهد العريش الابتدائي الجديد، ولجنة بنين العريش الجديد، ولجنة فتيات العريش الجديد، وتم الاطمئنان على انتظام الامتحانات وتواجد أعضاء اللجنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.

وذكر البيان، أن طلاب الشهادة الابتدائية أدوا امتحان مادة القرآن الكريم، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية والنحو والصرف، بدون شكوى.

650 طالبا بالمرحلة الابتدائية يؤدون الامتحانات

وأوضح محمد رجب مدير إدارة الامتحانات، في بيان له، أن 650 طالبا بالشهادة الابتدائية و700 طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية، دون وجود أى شكوى خلال اليوم الأول، لافتا إلى أن مراكز الأسئلة مؤمنة ولا توجد أي عوائق.

وأوضح ياسر النجار بإدارة الامتحانات، أن غرفة عمليات المنطقة تعمل على مدار اليوم، لمتابعة اللجان، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلة تعرقل سير الامتحانات.