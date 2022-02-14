مخاوف من ارتفاع أسعار زيوت الطهي على الصعيد العالمي.. تعرف على الأسباب

قفزت واردات الهند الشهرية من الزيوت النباتية إلى 1.27 مليون طن متري في يناير الماضي، بزيادة 16% عن العام السابق بسبب زيادة مشتريات زيوت فول الصويا وعباد الشمس، حسبما أفادت هيئة الصناعة ورابطة مستخلصي المذيبات في الهند اليوم الإثنين.

ارتفاع الطلب على زيت الطهي يدفع مؤسسة بحثية للتساؤل: هل تستجيب الأسعار للزيادة؟

وتتساءل «ستاندرد آند بوزر»، في مذكرة بحثية، عما إذا كان الطلب المرتفع على زيوت الطهي من جانب أكبر مشترٍ في العالم «الهند»، سيرفع من الأسعار عالميًا لدى الدول المنتجة خاصة ماليزيا وإندونيسيا، نتيجة للتراجع المتوقع في المعروض من الزيت في السوق العالمية.

ارتفاع حاد في أسعار زيت النخيل خلال 2021

وتغيرت التدفقات التجارية في الهند منذ بداية عام التسويق 2021-22 (نوفمبر-أكتوبر) حيث ارتفعت أسعار زيت النخيل بشكل حاد في العام الماضي، رغم أنه الأرخص في فترة ما قبل الجائحة، وتقاربت وتجاوزت أحيانًا أسعار زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس في الأسواق الدولية عام 2022.

وبحسب هيئة الصناعة ورابطة مستخلصي المذيبات في الهند، انخفضت واردات زيت النخيل إلى 553084 طناً في يناير من 565.943 طنًا في ديسمبر، وفي يناير، شكلت الزيوت اللينة (فول الصويا وعباد الشمس) 56% من إجمالي واردات الزيوت النباتية، بينما شكلت منتجات زيت النخيل الخام والمكرر النسبة الباقية.

90% نمو لواردات الهند من زيت فول الصويا خلال الربع الأول 2021

وارتفع استيراد الهند، من زيت فول الصويا بنسبة 90% في الربع الأول من عام 2021، في حين انخفض استيراد زيت النخيل الخام بنسبة 24% مقارنةً بعام 2020-2021، وشكّل زيت النخيل نحو 60% من واردات الهند من الزيوت النباتية.

وخفّضت الهند ضريبة تطوير البنية التحتية الزراعية، على استيراد زيت النخيل الخام، إلى 5% بدلاً من 7.5% في 12 فبراير الجاري، وخفضت الحكومة رسوم الاستيراد تدريجياً في العام الماضي لخفض أسعار زيت الطهي المحلي و تخفيف تضخم أسعار الغذاء.