تعرف على أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه في مصر 2022

إذا كنت ترغب في شراء أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه في مصر 2022، بحسب مواقع البيع الإلكترونية، فهذا التقرير يرصد لك أفضل الهواتف في الفئة السعرية خمسة آلاف جنيه، من شركة أوبو وشركة هواوي، ولكن يجب أن تعلم أن هاتف هواوي لا يدعم العمل بنظام التشغيل أندرويد، وبدون خدمات جوجل، ويعمل بنظام التشغيل الجديد الذي تم طرحه من قبل شركة هواوي.

أفضل موبايل بسعر 5000 في مصر 2022 موبايل Huawei nova 7i

من ضمن الهواتف الأفضل في الفئة السعرية 5 آلاف جنيه بحسب موقعي جوميا وأمازون، موبايل Huawei nova 7i، والذي يأتي بسعر 5 آلاف جنيه بالظبط، حيث يأتي هذا الهاتف بدون خدمات جوجل بشكل رسمي، بوزن 183 جراما، ويدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

هاتف Huawei nova 7i، يدعم الهاتف شبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G ، والشاشة تأتي كاملة مع ثقب للسيلفي بأعلى يسار الشاشة وهي من نوع LTPS IPS LCD بمساحة 6.4 إنش، ويمكنك الغاء أزرار التحكم واستخدام الإيماءات بدلاً من ذلك لمحاولة الاستخدام الكامل لشاشة الهاتف.

يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري من نوع Nano Memory حتى سعة 256 جيجا بايت، وبمعالج هواوي الأقوى في الفئة المتوسطة الـ HiSilicon Kirin 810 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MP6 ويدعم الهاتف وضع تعزيز أداء الألعاب عن طريق الـ GPU Turbo فهو نفس معالج هاتف Honor 9X Pro.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل الخاصة بالتصوير الماكرو والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل الخاصة بالعزل.

أفضل موبايل بسعر 5000 في مصر 2022 هاتف Oppo A94

وبحسب مواقع البيع الإلكتروني «جوميا وأمازون»، يأتي هاتف Oppo A94، بسعر 5100 جنيه، ويدعم الـ 4G بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim، والشاشة من نوع AMOLED بمساحة 6.43 إنش بجودة الـ FHD+، وبذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت في منفذ منفصل، ومعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio P95 بتكنولوجيا الـ 12 نانو.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، والخلفية تأتي بكاميرا رباعية بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل الخاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل والخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.