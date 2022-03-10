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محمود مسلم

معرض القاهرة الدولي بأرض المعارض في مدينة نصر يجمع أكبر الشركات بأقوى العروض من 9 إلى 18 مارس

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الوطن
06:32 م | الخميس 10 مارس 2022
افتتاح معرض القاهرة الدولي

افتتاح معرض القاهرة الدولي

افتتحت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدورة ال (٥٥) لمعرض القاهرة الدولي، صباح أمس، وقامت الوزيرة بإجراء جولة تفقدية لصالات العرض وأجنحة العرض المكشوف، بصحبة السيدة مي عسل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ولفيف من المستشارين ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وقالت جامع إن الحكومة المصرية تحرص على التوسع في تنظيم المعارض الداخلية، للتيسير على المستهلك المصري، وضمان حصوله على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن العارضين يقدمون تخفيضات تبدأ من ١٠٪ وتصل إلى ٥٠٪

وأكدت الوزيرة على أهمية المعرض وحرص الوزارة على إنجاحه وظهوره بالصورة التي تليق باسمه وتاريخه، حيث يعد معرض القاهرة الدولي من أقدم المعارض المقامة في مصر، وحقق نجاحا واستمرارية على مدار ٥٤ عاما.

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