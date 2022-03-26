عاجل.. بلاغ يتهم راقصة برازيلية بـ«إهانة علم مصر» ويطالب بترحيلها «صور»

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الراقصة البرازيلية المقيمة بمصر «نجلا فريرا»، بعدما أثارت ردود فعل غاضبة لدى المجتمع المصري بعد رقصها بعلم مصر، ما اعتبره المحامي إساءة إلى العلم المصري.

تفاصيل البلاغ

وقال المحامي في بلاغه إن ما فعلته الراقصة «نجلا» يمثل جريمة إهانة العلم المصري طبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية سنة 2014، وعقوبته الحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 30 ألف جنيه، إذا تم إهانة العلم بأي صورة من صور العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات بأي شكل يمكن أن يكون على مرأى من الناس.

مقدم البلاغ: صافيناز قامت بالفعل نفسه

وأضاف البلاغ إن الواقعة لم تكن الأولى لإهانة العلم من الراقصات الأجانب المقيمات في مصر، فقد سبقتها الراقصة «صافيناز»، وقال المحامي إنه يطالب بمنع التصاريح للراقصات الأجنبيات بمصر بعد سيل من المخالفات القانونية وأعمالهن المنافية للآداب العامة، مشيرا إلى أنه استند إلى القانون رقم 430 لسنة 1955، الخاص بتنظيم الرقابة على المصنفات وتعديلاته، والذي حدد مواصفات وطبيعة الرقص الشرقي، من حيث الملبس وتراخيصه اللازمة، وأنه طبقا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 بترخيص عمل الأجانب، بشرط الإقامة بصفة قانونية والترخيص مرتبط بدفع الرسوم والضرائب المستحقة.

مطالبة بتقديم الراقصة للمحاكمة

واختتم المحامي بلاغه بالمطالبة بسرعة تقديم الراقصة نجلا للمحاكمة العاجلة بتهمة إهانة العلم المصري، وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها، وإنهاء إقامتها بمصر وترحليها بعد ذلك بالإجراءت القانونية.