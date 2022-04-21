لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تنظم جرعات الأدوية خلال شهر رمضان؟

تنظيم أوقات الأدوية من الأمور المهمة خلال شهر رمضان الكريم، إذ يبحث الكثيرون عن الكيفية التي يتم بها تناول العلاج وتحديدًا المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والسكر والربو وغيرها، ويقع البعض في حيرة بشأن تنظيم الأدوية على مدار اليوم خاصة من يتناولون العلاج ثلاث مرات يوميا.

استشاري أمراض الباطنة يوضح كيفية تنظيم الأدوية في رمضان

ووفقا للدكتور علي عطية استشاري أمراض الباطنة والكلى، يستطيع المريض الذي يتناول الدواء لمرة واحدة يوميا، أن يأخذه في الوقت الذي يناسبه خلال ساعات الإفطار، ومن يتناولون الأدوية على مرحلتين أي مرتين يوميًا، يجب تناول جرعة بعد الإفطار والأخرى وقت وجبة السحور: «اللي بياخد 3 جرعات يفضل استشارة الطبيب المعالج».

وأوضح استشاري أمراض الباطنة في حديثه لـ«الوطن»، أنه يفضل لمرضى الكلى في رمضان أن يتناولوا العلاج على جرعتين بعد الإفطار مع مراعاة وجود فاصل زمني بينهما حفاظًا على سلامة المريض، لافتًا إلى أن مرضى الربو الذين يأخذون البخاخات الوقائية يمكنهم تناولها بعد الفطار إذا وصفها الطبيب لمرة واحدة يوميا، أما إذا كانت مرتين فيمكن أخد الجرعة الثانية في السحور: «لو الأمر مزمن وبيحصل ضيق تنفس لازم المريض ياخدها فور الشعور بالضيق».

«عطية»: يجب استشارة الطبيب عن إمكانية الصوم

وأشار «عطية» إلى ضرورة استشارة الطبيب في جميع الحالات عن إمكانية الصوم من عدمه، فالغالبية يشكل الصيام خطورة على حياتهم، مضيفا أنه يجب على مرضى القلب والجلطات الذين يتناولون الدواء على أكثر من جرعتين زيارة الطبيب، فالأمر يمثل خطورة على حياتهم ولا يجوز تغيير النمط الدوائي من تلقاء أنفسهم.

وأكد استشاري أمراض الباطنة، أن العلاج الذي يتم تناوله على شكل جرعة واحدة هو الأسهل في جميع الأمراض، إذ يتم تناوله قبل وجبة الإفطار سواء إذا كان يتناوله المريض على أمعاء فارغة أو بعد الفطار.