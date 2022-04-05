في شهر القرآن.. تعرف على آية قرآنية نزلت في صحابي ارتكب ذنبا كبيرا

شهر رمضان المعظم، من الأشهر المباركة، ففيه أنزل الله عز وجل، القرآن الكريم على نبيه المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نظم للبشرية كافة أمور الحياة، فعرف العباد على مر التاريخ، الأمور الدينية والدنيوية من خلال كتاب الله تعالى، إلى جانب السنة النبوية الشريفة، ولكل سورة وآية من القرآن الكريم معنى وهدف، فضلا عن أسباب عديدة لنزول بعض الآيات الكريمة.

آية 114 من سورة هود

ونزلت إحدى آيات القرآن الكريم بسبب ارتكاب أحد الصحابة ذنبا ما، إذ لفتت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إلى أن الآية رقم 114 من سورة هود، هي الآية التي نزلت بسبب ارتكاب أحد الصحابة ذنبا، وتقول الآية الكريمة: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ».

وأوضحت دار الإفتاء أن الصحابي أبو اليسر كعب بن عمرو، رضي الله عنه، كان يعمل بالتجارة، وفي إحدى الأيام، لم يتمكن من مقاومة شهوته، وضعف أمام إحدى السيدات، فقام بتقبيلها، لذا ندمه جاء كبيرا بعد هذا التصرف، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول سكت ولم يرد، ووقتها نزلت الآية الكريمة سالفة الذكر.

نزول الآية بسيدنا كعب وجميع المؤمنين

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه عندما نزلت الآية 114 من سورة هود، تساءل أبو اليسر كعب بن عمرو، إن كانت هذه الآية الكريمة التي أُنزلت موجهة خصيصا له، إذ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: «أَلِي خاصة يا رسول الله ؟ فقال لا، بل لك ولجميع المؤمنين».

كما تابعت دار الإفتاء المصرية أن الذنب الكبير الذي ارتكبه سيدنا كعب بن عمرو وند معليه هذا الندم الكبير، جاء كمنفعة لباقي أمة الإسلام جميعا، إذ أن الآية الكريمة جاءت مفتاح للنجاة من الذنوب والمعاصي، وباتت باب أمل أمام عدد كبير من العصاة.