«هنضحي بنفسنا عشان حرية بلدنا».. تحقيق وهتافات تسببت في اغتيال الحسيني أبو ضيف

أعادت مشاهد اغتيال الزميل الحسيني أبو ضيف بواسطة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، ذكرى الشاب الصحفي الذي دفع حياته ثمنًا لكشف خبث الجماعة الإرهابية التي تمكنت من حكم مصر.

الحسيني أبو ضيف يهتف: يا حرية فينك فينك.. الإخوان بيننا وبينك

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» مشاهد، نقلًا عن جريدة «الوطن»، لأحداث مظاهرات الاتحادية ضد نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، ويظهر في هذه المشاهد التي التقطها صحفيو «الوطن» الزميل الراحل الحسيني أبو ضيف، حيث كان يحمل كاميرته الخاصة لتوثيق الأحداث، وأُطلق وقتها الرصاص الحي على عدد من المتظاهرين وكان من نصيبه رصاصة أعلى رأسه أردته شهيدًا.

وعرض فيلم «قرار شعب» التسجيلي فيديوهات حية لهتافات الحسيني أبو ضيف ضد جماعة الإخوان قائلًا: «يا حرية فينك فينك..الإخوان بينا وبينك».

تحقيق أبو ضيف عن فضيحة العفو الرئاسي

وكشف الإعلامي أحمد فايق، صديق الراحل الشهيد الحسيني أبو ضيف، عن أن الشهيد قبل استشهاده نشر تحقيقا يكشف فيه عن استخدام محمد مرسي حيلة العفو الرئاسي للعفو عن شقيق زوجته المحكوم عليه بالسجن في قضية رشوة، لافتًا إلى أن الطلقة التي قتلت الحسيني أبو ضيف من الرصاص المحرم دوليًا، بينما اعتبر سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن الراحل اغتيل عمدًا بيد قناصة.

«إحنا مستعدين نضحي بنفسنا ومش عاوزين أي حاجة غير الحرية في بلدنا»، هكذا تحدث الحسيني أبو ضيف في فيديو له، قبل أن ترديه رصاصات الغدر من جماعة الاخوان الإرهابية لتخرس الألسنة ضد تجاوزاتها وظلمها.