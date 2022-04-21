عطلات القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة.. «حالة واحدة تحرمه من الإجازة»

أعلن مجلس الوزراء منح الموظفين إجازات في العديد من المناسبات المقبلة، من عيد شم النسيم وتحرير سيناء ويليهما عيد الفطر المبارك، حيث يحصل الموظفون في القطاع الحكومي على عدد أيام متواصلة في عيد الفطر خاصة مع يومي الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد أصدرت وزارة القوى العاملة كتب دورية بأرقام 12،13،14، بشأن تنظيم إجازات العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

إجازات العاملين في القطاع الخاص

ونص منشور وزارة القوى العاملة وما جاء في كتابه الدوري الصادر عنه، على منح 3 إجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقاطع الخاص، وذلك وفق قرار وزير القوى العاملة (49) لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد والمادة (52) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وجاءت الإجازات التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة كما يلي:

1- يوم الإثنين 25 أبريل 2022، حيث أعلن مجلس الوزراء عن منح هذا اليوم للعاملين كإجازة بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء حيث تأتي هذين المناسبتين في نفس الوقت هذا العام.

2- كما سيتم منح يوم الأحد الأول من مايو 2022، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال المصري.

3- ويليهما إجازة عيد الفطر حيث سيتم منح أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك كإجازة للعاملين في القطاع الخاص.

وتنص المادة (52) من قانون العمل، على أن العامل الحق فى الحصول على إجازة بأجر كامل فى الأعياد والمناسبات المختلفة التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.