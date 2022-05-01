مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 30.. سارة تضع 3 تواءم ويوسف يخدعها

كشفت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 30، عن تعرض سارة ولذيذ لحادث سيارة تسبب فيه منافس يوسف المهندس سامح.

سارة تضع 3 تواءم ويوسف يخدعها في الأسماء

تدخل سارة المستشفي خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت2، وتضطر للخضوع لجراحة ولادة قيصرية بعد تعرضها لحادث سيارة، وبعد إفاقتها يفاجئها زوجها أنها وضعت طفلا جميلا، وأنه قرر أن يسميه «صبري».

تغضب سارة لأنها تريد اسما آخر، لكنها يحضر لها طفلا آخر، ويخبرها أنهما توأم، ومن حقها أن تسمي الفتاة، ثم يحضر لها الطفل الثالث ويخبرها أنها وضعت 3 تواءم.

وعندما تخبره أن الدكتورة عبلة لم تخبرها بأنها حامل في أكثر من طفل، يحتج يوسف ويخبرها أن «السونار كان بايظ يا سارة».

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.