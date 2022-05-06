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معاينة حادث الطريق الإقليمي: تحطم سيارتين ومصرع 3 أشخاص

كتب:

محمد سيف
12:48 م | الجمعة 06 مايو 2022
حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي

انتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان حادث الطريق الإقليمي لفحص آثار الحادث، وأوضحت المعاينة المبدئية حدوث تلفيات كبيرة في سيارة نقل ثقيل وميني باص ما أسفر عن مصرع 3 أفراد وإصابة 17 آخرين بإصابات بالغة نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

معاينة النيابة

بينت معاينة جهات التحقيق وجود تلفيات كبيرة في النقل الثقيل وميني باص كان يقل مجموعة من الركاب وأن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في الحادث بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائق النقل.

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في حادث الطريق الإقليمي  لبيان أسبابه.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.