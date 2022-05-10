السيطرة على 3 حرائق في حظائر ماشية بمركز تلا بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على 3 حرائق نشبت في 3 حظائر ماشية في توقيت واحد بدائرة مركز شرطة تلا، وفور تلقي الإخطارات جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحرائق، دون خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

حريق في حظيرة ماشية بقرية البندارية

وشهدت قرية البندارية التابعة لمركز تلا، اشتعال النيران في حظيرة ماشية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى السطيرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهلت التحقيق لمباشرة تحقياتها حول الواقعة.

السيطرة على حريق بقرية كفر طبلوها

كما سيطرت الحماية المدنية بمساعدة أهالي قرية كفر طبلوها على حريق نشب في حظيرة ماشية بالقرية، وتجمع الأهالي لمساعدة رجال الإطفاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بطنوب

وشهدت قرية طنوب بمحافظة المنوفية، حريقًا اندلع في حظيرة ماشية، وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية والتي انتقلت إلى مكان الواقعة والدفع بسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالسيطرة على 3 حرائق متفرقة وفي وقت واحد في حظائر ماشية بدائرة المركز، وجرى السيطرة على الحرائق بمعرفة رجال الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الوقائع.