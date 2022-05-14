توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار تمتد للقاهرة ورياح نشطة

شهدت عدد من المناطق اليوم، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرود على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطارا خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على بعض المناطق أيضا.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.