القصة الكاملة لوفاة مريض محترقا بعد انفجار جهاز رعاية مركزة بمعهد ناصر

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة مصرع المريض «خيرالله.أ.م»، 49 عامًا، محترقا بغرفة الرعاية المركزة في معهد ناصر، أن المريض دخل المستشفى يعاني من غيبوبة سكر، ونظرا لسوء حالته الصحية تم حجزه في غرفة الرعاية المركزة، وأثناء توصيل الأجهزة حدث انفجار في جهاز الرعاية وأصيب المريض بحروق في جميع أنحاء الجسد، وقامت إدارة المستشفى بنقله إلى مستشفى السلام دون إخطار أسرته.

نقل المريض إلى مستشفى السلام

وبعد مرور 24 ساعة على نقل المريض، توجه أفراد أسرته لزيارته وتم إخطارهم بنقله لمستشفى السلام بسبب سوء حالته الصحية، فتوجهوا إلى مستشفى السلام، وأخطرتهم الإدارة بوفاته، وكانت المفاجأة في ثلاجة حفظ الموتى، أثناء استلام الجثمان، حيث اكتشفوا أن جثة المريض محترقة بالكامل وأكدت لهم ادارة المستشفى، نقله من مستشفى معهد ناصر بهذه الحالة، ما دفع أفراد الأسرة إلى رفض استلام الجثة وتوجهوا إلى النيابة العامة وحرروا بلاغا ضد معهد ناصر.

بلاغ للنيابة العامة ضد مستشفى معهد ناصر

وعلى الفور انتقلت جهات التحقيق إلى مستشفى السلام وبمعاينة الجثة تبين صدق رواية أسرة المتوفي، وقررت جهات التحقيق نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ثم صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بمستشفى معهد ناصر تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كما طلبت جهات التحقيق استدعاء مدير مستشفى معهد ناصر وجميع الأطباء وطاقم التمريض بالرعاية المركزة لسماع أقوالهم حول الواقعة.