الكشف على 1668 مواطنا في قافلة طبية بالإسكندرية وتحويل 73 مريضا للمستشفيات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية بغداد بمنطقة العامرية، وذلك على مدار يومين، استهدفت خلالها الكشف على 1668 شخصا في 9 تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى تقديم العلاج المجاني.

9 عيادات طبية في القافلة

وقال الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والجلدية والعيون والأسنان وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 56 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقي العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

تحويل 73 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية

وأضاف «حليم»، في بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1668 مريضا من أهالي القرية والقرى المجاورة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 73 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 518 تحليلا طبيبا مختلفا و6 أشعة سينية، و50 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 60 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 756 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.