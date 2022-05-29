مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 270 شكوى خلال شهر

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر مايو الجاري 270 شكوى تم الرد على 267 شكوى منها بنسبة 98٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجار فحص باقي الشكاوى للرد عليها.

رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين

وفي سياق متصل، أثنى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكدًا أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وفى نفس الإطار، أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الجاري تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.