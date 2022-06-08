الرئيس الأوكراني يناقش مع رجل أعمال أمريكي إزالة الألغام وترميم أنظمة الري

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه التقى رجل الأعمال الأمريكي هوارد بوفيت، نجل المستثمر الملياردير وارن بافيت، في كييف، لمناقشة جهود إعادة البناء.

وأوضح زيلينسكي: «ناقشنا المساعدة التي ستكون ذات قيمة لدولتنا»، متابعا في تغريدة عبر تويتر: «لقد عرضت عليه الفرصة للانضمام إلى مشاريع ترميم أنظمة الري في منطقة أوديسا، ودعم شعبنا، وإزالة الألغام».

Glad to meet #HowardGBuffett in Kyiv. We appreciate this signal of solidarity with . Expressed gratitude for the humanitarian support to . Invited him to join projects on restoring irrigation systems in the Odesa region, supporting IDPs, demining and school nutrition reform. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022

من هو رجل الأعمال الأمريكي هوارد بوفيت؟

و«بافيت» هو مدير شركة Berkshire Hathaway Inc ، المجموعة التي أسسها والده، والرئيس التنفيذي لمؤسسة Howard G. Buffett Foundation.

تصف المؤسسة نفسها كواحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في الولايات المتحدة، واعتبارًا من نهاية عام 2020، كان لديها أصول بقيمة 529 مليون دولار.

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فإن أولويات المؤسسة تشمل الأمن الغذائي العالمي، وتخفيف حدة النزاعات، والسلامة العامة.

الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي لنقص في المحاصيل الأساسية

بدروه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى حدوث نقص في كل المحاصيل الأساسية.

وأوضح جوتيريش، في معرض كلمة ألقاها في مستهل اجتماع مجموعة «جلوبال» لمعالجة الأزمات بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، اليوم الأربعاء، أن أسعار الغذاء ترتفع لدرجة تكاد تكون قياسية، وأسعار الأسمدة زادت أكثر من الضعف، وإذا لم يتم توفير الأسمدة فإن النقص سينتشر من القمح والذرة إلى المحاصل الأساسية ، بما فيها الأرز، وسيكون لذلك تأثير مدمر على المليارات من البشر في آسيا وأمريكا الجنوبية.

ونوه جوتيريش، إلى أن أزمة الغذاء خلال العام الحالي تتعلق بكيفية الحصول عليه، ولكنها في العام المقبل يمكن أن تتعلق بنقص الغذاء نفسه.

يشار إلى أن روسيا وبيلاروس تعتبران من أكبر الدول المنتجة لمادة «البوتاس» التي تعتبر من العناصر الرئيسية المستخدمة في صناعة الأسمدة، ولكنهما تتعرضان لعقوبات غربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.