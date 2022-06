الرئيس الأوكراني يناقش مع رجل أعمال أمريكي إزالة الألغام وترميم أنظمة الري

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه التقى رجل الأعمال الأمريكي هوارد بوفيت، نجل المستثمر الملياردير وارن بافيت، في كييف، لمناقشة جهود إعادة البناء.

وأوضح زيلينسكي: «ناقشنا المساعدة التي ستكون ذات قيمة لدولتنا»، متابعا في تغريدة عبر تويتر: «لقد عرضت عليه الفرصة للانضمام إلى مشاريع ترميم أنظمة الري في منطقة أوديسا، ودعم شعبنا، وإزالة الألغام».

Glad to meet #HowardGBuffett in Kyiv. We appreciate this signal of solidarity with . Expressed gratitude for the humanitarian support to . Invited him to join projects on restoring irrigation systems in the Odesa region, supporting IDPs, demining and school nutrition reform.