إحالة أوراق ربة منزل متهمة بقتل ابنة زوجها بالإسكندرية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهمة «ح. م. م.»، ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك على خلفية اتهامها بقتل ابنة زوجها الطفلة «ر. أ. ح.»، 12 سنة، إثر خلافات زوجية، وحددت المحكمة جلسة 3 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل اتهام ربة منزل بقتل ابنة زوجها خنقاً

تعود أحداث القضية، التي تحمل رقم 11398 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثاني، إلى أواخر عام 2021، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية ثاني بورود بلاغ من الوحدة الصحية بمركز ومدينة برج العرب، يفيد بوفاة الطفلة المجني عليها، بسبب الخنق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثاني إلى أن المتهمة تزوجت من والد المجني عليها، وصاحب الزواج خلاف دائم بين الزوجة والطفلة المجني عليها، التي كانت ترغب تطليقها من والدها، لتقوم المتهمة باصطحابها إلى داخل غرفتها، ثم قامت بخنقها حتى أزهقت روحها، وزعمت لوالدها أن ابنته في حالة إعياء، لينقلها إلى المستشفى ويتبين وفاتها.

شهادة والد المجني عليها

وتبين من التحقيقات من شهادة والد المجني عليها أنه عندما عاد إلى المنزل قالت له المتهمة إن ابنته شعرت بالإعياء الشديد، ودلفت للنوم، فكشف الغطاء عن ابنته، وأبصر سائلاً أبيض بفمها، فأسرع إلى الوحدة الصحية، إلا أنها كانت متوفية، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرار إحالتها إلى المفتي، وحددت جلسة 3 يوليو القادم للنطق بالحكم بإعدامها.