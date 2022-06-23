عبدالعاطي: حملات التوعية نجحت في تحويل 1.4 مليون فدان للري الحديث

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.40 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلو متر

وتابع الوزير خلال اجتماع قيادات الوزارة بالعاصمة الأدارية الجديدة، اليوم، الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 41 كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمرا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 24602 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 20292 فدانا، ووجه الدكتور عبدالعاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.

وزير الري: إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بالتعدي على النيل بمختلف المحافظات

واستعرض الدكتور عبدالعاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها لكل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.50 مليون متر مربع.