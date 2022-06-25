القبض على 3 طلاب «فبركوا» فيديو لخطف أحدهم وابتزاز والده

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 طلاب في القاهرة؛ لاختلاقهم واقعة اختطاف أحدهم وطلب فدية من والده.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بورود رسالة صوتية عبر تطبيق «واتساب» من رقم الهاتف الخاص بنجله، طالب، مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة باختطافه ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

تحريات اختطاف طالب بالقاهرة

وتبين من التحريات وجمع المعلومات، عدم صحة البلاغ ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بشقة كائنة بمنطقة مدينة نصر، وتوصلت القوات إلى أن الشقة المشار إليها خاصة بصديق نجل المبلغ، وهو طالب، ومقيم بالعنوان ذاته، عقب تقنين الإجراءات ضبط المذكور وبصحبته نجل المبلغ، وصديق آخر طالب، مقيم بمنطقة مدينة نصر.

وأقر نجل المبلغ بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين والده، اختمرت في ذهنهم فكرة اختلاق الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط مرتكبي سرقة محصل شركة بالهرم

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من محصل بإحدى الشركات، بعدما تبلغ لقسم الهرم من محصل بإحدى الشركات وسائق، بأنه حال سيرهما بسيارة ملاكي قيادة الثاني بدائرة القسم تفاجآ بسيارة ملاكي دون لوحات معدنية، يستقلها 4 أشخاص ترجل منها 3، بحوزتهم أسلحة نارية، واستولوا منهما على مبلغ مالي خاص بعمل المحصل.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات ضبط المتهمون وبحوزتهم مجموعة صور ضوئية لورقة نقدية فئة 200 جنيه، والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمثال يشتبه في أثريته وعملات معدنية وعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقرر أحد المتهمين أن شقيقه يعمل محصلًا بالشركة المشار إليها، ومن خلال وجوده معه بالمنزل علم بخط سير تحركات المبالغ المالية، فاتفق مع باقي المتهمين ورصدوا تحركات نقل الأموال وبتاريخ الواقعة توجه المتهمون مستقلين سيارة لمحل البلاغ، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، ولاذوا بالهرب.

كما اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها في وقائع نصب وحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافوا بأنهم أنفقوا باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.