ضبط ألبان أطفال مدعمة وأدوية مهربة ومجهولة المصدر في حملات مكبرة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أماكن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية في هذا الإطار، قامت حملة برئاسة محمد الميهي، مدير عام التجارة الداخلية، وبحضور دكتورة هبة رفعت، مديرة فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، لبحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بوجود أماكن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة، وتم تشكيل لجنة من مفتشي هيئة الدواء المصرية والرقابة التجارية بمديرية التموين بالشرقية، وتم تحرير المحضر رقم 8836 جنح قسم ثان الزقازيق ضد «ن. م. م. س»، صاحب محل بيع مواد غذائية، وذلك لإدارتها نشاط صيدلية بدون ترخيص وحيازة أدوية جدول أول مخدرات وأدوية مهربة ومجهولة المصدر.

مخدرات وأدوية خاصة بالمستشفيات

وتم تحرير المحضر رقم 22486 جنح مركز الزقازيق، ضد «م. ن. ا. ا»، صاحب صيدلية، وذلك لحيازته وعرضه للبيع أدوية جدول أول مخدرات وأدوية مهربة وأدوية خاصة بالمستشفيات تستخدم في الإجهاض ومحظور تداولها بالصيدليات وألبان أطفال مدعمة.

يأتي ذلك بالإضافة لمحضر رقم 22561 جنح مركز الزقازيق، ضد «و. ش. ا. ع» لحيازته وعرضه للبيع أدوية بشرية وألبان أطفال مدعمة وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وكميات كبيرة من العينات الطبية المجانية في مكان غير مرخص له أي نشاط، وتقدر إجمالي قيمة المضبوطات حوالي 400 ألف جنيه.