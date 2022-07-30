تعرف على الفئات المستفيدة من زيادة الأجور والمعاشات

تستفيد ما يقرب من 10 ملايين أسرة من القرارات الجديدة لرئيس الجمهورية، من بينها أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه بعدد 5 ملايين أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن، وهناك مليونًا و600 ألف مواطن هم العاملين في الجهاز الإداري للدولة يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه، وفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمدة 6 شهور.

تحقيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات

وتحقق الزيادة الجديدة التي أقرها القانون رفع الحد الأدنى للأجور وهو 2700 جنيه، ما يحقق العدالة في الأجور والمعاشات بشكل استثنائي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويستفيد من الزيادات أصحاب المعاشات الاستثنائية وأنواع المعاشات الأقل من 2500 جنيه، حيث تنوعت القرارات الأخيرة ما بين زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا.

الفئات المستفيدة من الزيادة

يستفيد من تلك الإجراءات 3 فئات أساسية وهي: الأسر الأكثر احتياجًا، أصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه، العاملون بالدولة برواتب أقل من 2700 جنيه الذين يستحقون مساعدات شهرية استثنائية لمدة 6 أشهر، حيث يقدر إجمالي تكلفة تلك الإجراءات بنحو 11 مليار جنيه إضافية على مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية للعام المالي 2022/ 2023، التي تبلغ 356 مليار جنيه، موزعة بين 90 مليار جنيه دعم السلع التموينية، 28 مليار جنيه دعم المواد البترولية، 3.8 مليار جنيه دعم التأمين الصحي والأدوية و1.7 مليار جنيه دعم نقل الركاب.

37 مليون مستفيد من الزيادة

وسيتم صرف المساعدات الاستثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.

ومن المتوقع ان تتراوح قيمة المساعدات المتوقعة بين 100 جنيه و150 جنيهًا لكل أسرة تنطبق عليها شروط الاستحقاق، ومن المقرر أن يتم الصرف اعتبارًا من معاشات وراتب الشهر المقبل وحتى يناير 2023.