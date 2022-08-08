فرص عمل في شركات عالمية في مصر.. يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات

أعلنت عدد من الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، احتياجها لموظفين جدد بمرتبات وحوافز جيدة، وبمؤهلات متوسطة وعالية، على أن تكون سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات في بعض الوظائف.

وظائف شاغرة في شركة «بيبسي»

وقالت شركة «بيبسي»، إنَّها في احتياج إلى مديرين مبيعات، خبرة من سنة إلى 3 سنوات، على أن يكونوا المتقدمين من حملة المؤهلات العليا في التجارة وإدارة الأعمال، واشترطت أن يكون لدى المتقدم القدرة على إعداد التقارير والتحليلات وبناء علاقات عمل قوية وناجحة، ومهارات اتصال كتابية ولفظية قوية، ومهارات ممتازة في التنظيم وتحديد الأولويات، إضافة إلى أنَّه يجب أن يكون لديه مهارة تحليلية قوية للغاية في التعامل مع برامج «Microsoft Office».

وظائف شاغرة في شركة «أوبو»

من جهتها، ذكرت شركة «أوبو مصر»، أنَّها في حاجة إلى مدير الموارد البشرية، على أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس مع تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، ولديه خبرة عملية مثبتة كمدير للموارد البشرية لأكثر من 5 سنوات في مؤسسة صناعية ويفضل أن يكون ذلك في مجال الإلكترونيات، والمعرفة بأنظمة الموارد البشرية وقواعد البيانات المعرفة المتعمقة لقانون العمل وأفضل ممارسات الموارد البشرية، إضافة إلى فهم عميق للاختلافات بين الأدوار المختلفة داخل المنظمات، و لكفاءة لبناء وإدارة العلاقات الشخصية بشكل فعال على جميع مستويات الشركة.

وظائف شاغرة في شركة «سيمنس»

فيما أعلنت شركة «سيمنس» الألمانية وجود فرص عمل لديها في تخصص مهندس تحليل بيانات وعمليات، على أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة حاصلًا على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر، ولديه 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تحسين عملية دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، والعمل مع أصحاب المصلحة المتعددين لقيادة الفريق متعدد الوظائف لفهم مهام سير العمل القديمة وتحديد فرص مواءمة العمليات، وتصميم البرامج وتنفيذها وممارسات الجودة.

وظائف شاغرة في شركة «ماستركارد»

فيما قالت شركة «ماستركارد»، إن هناك فرصة عمل لمستشار إداري مشارك، بشرط الحصول على درجة جامعية أو ماجستير، وما لا يقل عن 3-5 سنوات من الخبرة العملية بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس، وخبرة في مؤسسة استشارية كمستشار، وخبرة مباشرة في إدارة عدة أشخاص عبر مسارات عمل متعددة، ومهارات استثنائية في حل المشكلات التحليلية والكمية والقدرة على تحليلات هيكلية لتشكيل حلول قائمة على البيانات.