رئيس «العاملين بالبترول» يدعو الاتحادات المهنية للاهتمام بملف التدريب

دعا محمد جبران، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لشؤون الاتحادات المهنية العمالية، رئيس النقابة العامة للبترول في مصر، الاتحادات المهنية إلى الاهتمام بملف التدريب والتثقيف وتوعية العمال، حتى يكونوا مؤهلين للمشاركة في كل برامج وتوجهات التنمية وبناء الأوطان، ومواجهة التحديات الراهنة.

الأوضاع التنظيمية للاتحادات المهنية

وحسب البيان الصادر، اليوم، فإن كلمة جبران خلال مشاركته في الاجتماع برئاسة الاجتماع المنعقد في دمشق، أمس، برئاسة جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ناقشت الأوضاع التنظيمية للاتحادات المهنية العمالية، حيث ناقش المجتمعون بعض القضايا التنظيمية، وخطة تفعيل أنشطة الاتحادات المهنية، والمعهد العربي للدراسات العمالية.

وخلال الاجتماع أكد المجتمعون على ضرورة عقد مؤتمرات الاتحادات المهنية قبل نهاية العام الحالي، وشددوا على أهمية إعادة الروح للمعهد النقابي العربي السوري لاحتضان الأنشطة التدريبية والتثقيفية والإعلامية للنقابيين العرب، وبحثوا آلية لتفعيل منظومة خدمات متكاملة للنقابيين الأعضاء في الاتحاد الدولي، وتعهدوا أن الاتحاد سيواصل دفاعه عن جميع العمال العرب في كل المحافل العربية والدولية، مشددين على أن الاتحادات المهنية جزء لا يتجزأ من الاتحاد الدولي، وأكدوا استمرار التنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحادات المهنية بما يصب في مصالح العمال العرب.

اجتماعات مكثفة

وخلال الاجتماع انتخبت الاتحادات المهنية العمالية العربية المجتمعة، والعضوة في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، وكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات في مصر، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، أعضاء أصلاء في المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

ويعقد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، صباح اليوم الأربعاء، على مدار يومين بالعاصمة السورية دمشق اجتماعه بحضور رؤساء اتحادات عمالية عربية، وأمناء عامون الاتحادات المهنية العمالية العربية لمناقشة بعض الملفات التنظيمية، والأنشطة، والتحديات التي تواجه العمال العرب.