القابضة للمياه: آليات لتقييم العمل وتحليل الأداء بالشركات التابعة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صادر اليوم عن الشركة، أهمية وضع آليات لتقييم خطط العمل وتحليل أداء الشركات التابعة، وفقا لمؤشرات ومعايير متفق عليها، تعكس مدى تطور الأداء في تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

عرض وشرح نظام مؤشرات الأداء الموحدة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان إلى أن الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي وتقييم الأداء بالشركة القابضة، نظمت ورشة العمل الأولي، التي استمرت على مدار يومين، ضمت شركات «مياه القاهرة - صرف القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم»، لعرض وشرح نظام مؤشرات الأداء الموحدة، كأحد أهم عناصر تقييم الأداء لمختلف قطاعات الشركات التابعة وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة القابضة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك تحت رعاية وحدة إدارة المشروعات «PMU»، بوزارة الإسكان والمرافق.

تنمية محاور العمل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان إنه تم استعراض ومناقشة مؤشرات قياس الأداء التي تم إضافتها من أجل تقييم مستويات الأداء الاقتصادي بالشركات التابعة لدعم اتخاذ القرار وكذا دور إدارة متابعة استدامة الخطة فيما يخص التنسيق بين قطاعات الشركة لإعداد الخطة الخمسية ومتابعة معدلات تنفيذها، في إطار جهود الشركة القابضة المتواصلة لتنمية محاور العمل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

المشاركة في استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال مؤتمر القمة للمناخ

وشاركت قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال مؤتمر القمة للمناخ COP27، والذي تناول استعدادات وخطط عمل الجهات التنفيذية للمؤتمر إضافة الي المشاركة في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة خطط إعادة تأهيل منطقة بحيرات الأكسدة بالمدينة لتصبح مزارا سياحيا لمشاهدة الطيور.