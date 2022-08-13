بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

وقع، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة و7 مصابين

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين، بينهم طالبين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل من حربي علوم نصرالله، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد مصطفى عبدالعاطي، 24 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، ووليد محمد يونس، 23 سنة، طالب، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وعبده محروس داوود، 20 سنة، طالب، بكسر في الحوض ونزيف في البطن.

كما أصيب محمد ناصف محمد، 20 سنة، طالب، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالقادر عبدالعظيم، 24 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عطية عبدالمقصود، 36 سنة، بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، وجميع المصابين مقيميون في مركز أبو المطامير.

تحرير محضر بالحادث

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، كما رُفع حطام السيارة وعادت الحركة المرورية إلي طبيعتها.